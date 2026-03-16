新幹線から“離れる”区間が開通福井県が整備を進めていた県道「福井森田丸岡線」が2026年3月24日に延伸開通します。 【超カッコいい！】これが「新幹線・道路の併用橋」道路です！（地図／写真）この道路は福井駅の北側で北陸新幹線の側道として整備された南北ルートです。2022年10月、九頭竜川に架かる「新九頭竜橋」を含む国道416号から県道30号（旧国道8号）までの3.9kmが開通しました。新九頭竜橋は珍しい「新幹線と道路
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