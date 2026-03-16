今年も暑くて長い夏がやってくる。食品・飲料業界は猛暑（酷暑）と夏の長期化を「新たな勝機」と捉え、多角的なアプローチで夏商戦に挑む。メーカーの暑さへの向き合い方が変わる中、流通でも変化への対応が求められている。つゆ市場 「氷元年」の呼び声も日本気象協会は2026年夏秋を「梅雨入り・梅雨明けが早まり、暑さの到来が早い。厳しい残暑が続く」と予測。冷感商品・飲料など夏商材の早期立ち上げと、小売業には夏商材