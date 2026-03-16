【日常から始める防災＆防犯グッズ】防犯意識の高まりから、防犯カメラの需要も増え、ワイヤレス化や顔検知装備など、性能も日々進化を続けている。価格帯も1万円以下の比較的安いものから揃っているので、チェックしてみよう。＊＊＊昨昨年来、家庭用防犯カメラを取り巻く環境は激変した。相次ぐ事件等の発生を受け、防犯カメラは「特別な設備」から、日常の安心を支える「必須ギア」と立ち位置を変えている。そんな防犯