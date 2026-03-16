味の素社は春季商戦に向けて麵用調味料「つめた〜い 氷みぞれつゆ」と、調理負担を軽減する「ひき肉が化ける。ハンバーグの素」を最注力新製品に位置づけ、猛暑とタイパニーズに応える。東京都中央区日本橋兜町のKABUTO ONEで開催した新製品戦略発表会で「2025年度の食品事業の累計売上は前年比104％に達した」と語る吉田圭介食品事業本部コンシューマーフーズ事業部販売統括グループ長。「新価値の創造と既存ブランドの