香川県警は医療機関で女性のわいせつな動画を撮影した疑いで徳島市の医師の男（44）を逮捕しました。 【画像をみる】医師の男が勤務していた病院 警察によりますと、男は今年1月ごろ、香川県善通寺市内の医療機関で県内に住む女性のわいせつな動画を携帯電話で撮影した性的姿態等撮影の容疑が持たれています。調べに対して男は容疑を否認しています。