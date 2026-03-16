アパホテルは、「アパホテル〈高知〉」を3月6日ににリブランドオープンした。アパホテルと高知パレスホテルがフランチャイズ契約を締結し、高知パレスホテルをリブランドした。高知パレスホテルは2012年、アパパートナーホテルズに加盟し、アパホテルのウェブサイトやアプリで客室の販売を行っていた。本館と別館の2棟構成で、客室数は260室と県内最大の客室数を誇る。全室を禁煙化した。アパホテルの新都市型ホテル標準仕様として