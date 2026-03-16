在アラブ首長国連邦日本国大使館は、アラブ首長国連邦（UAE）滞在中のSNS投稿に注意するよう、注意喚起を行っている。UAE当局は、イランからの攻撃に伴い被害を受けた現場や迎撃による落下物などの撮影、それらの画像・動画の公開を控えるよう警告している。逮捕者が出ていると報じられているほか、入国禁止や空港での身柄拘束のリスクもあるという。また、UAEのSIMカードを使用する在留邦人に対しては、日本への帰国後の投稿にも