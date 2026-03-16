PayPay、三井住友カード、CCCMKホールディングスは、「PayPayポイント」と「Vポイント」の相互交換を3月24日に開始する。PayPayポイントが他社ポイントと相互に交換できるようにするのは今回が初めて。 PayPayアプリから「V会員」のアカウントを連携することで交換できるようになる。交換レートは1ポイント＝1ポイントの等価交換。交換は1日1回100ポイントから可能で、月間3万ポイントまでの交換上限が