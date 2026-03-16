楽天モバイルは、Apple Watchを購入する際に条件を満たすと、1万ポイントを還元するキャンペーンを開始した。終了日は未定。実店舗の楽天モバイルショップに限定されたキャンペーンとなる。 参加方法は、キャンペーンサイトからエントリーの上、楽天モバイルショップで対象のApple Watchを購入。購入日の翌月末日までに「電話番号シェアサービス」（月額550円）に加入することで、ポイント