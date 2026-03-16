ソフトバンクは、オンラインショップで実施中の「スプリングセール」に12機種を追加した。他社からの乗り換え（MNP）により、最大6万480円割引で購入できる。 Samsung Galaxy Z Fold7（左）／Flip7（右） スプリングセールは、新規またはMNPで端末を購入すると機種代金が割り引かれるキャンペーン。本日16日、対象となるスマートフォンが追加された。2日のキャンペーン開始時点では、「i