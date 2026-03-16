QTnetは、MVNOサービス「QTモバイル」で、新型Androidスマートフォン「Galaxy S26 256GB」を13日に発売した。 Galaxy S26 「Galaxy S26」は、クアルコムの「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載したAndroidスマートフォン。AI新機能「Now Nudge」が追加され、画面の文脈を理解し、「カレンダーを表示」などの候補を表示する。 価格は14万3880円で、24回払いが初回が7260円、2回