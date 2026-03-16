三重県尾鷲市で、春本番を告げる「アオモジ」の花が見頃を迎えています。春らしい日差しを受けて風に揺れる、淡い黄色の花。アオモジは主に九州や沖縄などに分布していますが、温暖な尾鷲市でも40年ほど前から自生し始めています。大曽根公園周辺でも、例年とほぼ同じ今月初めから、ポップコーンのような形の5ミリほどの花が咲き始めていて、今月下旬まで見頃が続きそうだということです。