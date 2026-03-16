講談社が発行する文芸雑誌『メフィスト』から生まれた公募文学新人賞であるメフィスト賞。この賞にて、森博嗣や辻村深月など著名作家が輩出されている。夜のリラックスタイムにはやっぱり読書も捨てがたい！本記事では、最新の受賞作品からさかのぼり、歴代メフィスト賞作品を一挙紹介！ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。この記事の画像を見る■第71回探偵✕裁判■第70回すべてふるえる拳たち■第69回かわりに