日常を離れ、心ゆくまで名湯に浸かってリフレッシュできる旅先は、大人の休日を彩る最高の選択肢となるはずです。新年度を控えて慌ただしい時期だからこそ、誰にも邪魔されない「自分へのご褒美」として1人旅を計画する人もいるかもしれませんね。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜90代の男女250人を対象に、岩手県の温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「1人旅で行きたいと思う岩