サッカー明治安田J1百年構想リーグV・ファーレン長崎は15日にホームでアビスパ福岡と対戦しました。 J1の舞台では初となる福岡との九州ダービーとなった一戦は、両チームスコアレスで試合を折り返します。 後半、V・ファーレンは17分に笠柳と岩崎を投入すると29分、笠柳がドリブルでペナルティエリアに侵入。 こぼれ球を拾ったチアゴ サンタナが倒されPKを獲得、冷静に決め待