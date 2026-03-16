３月１６日の北海道内は、高気圧が張り出してくる影響で全道的に３月下旬並みの陽気となりそうです。江差町では福寿草が花を咲かせています。道南の江差町では春の訪れを告げる福寿草が咲き始めていました。１６日の道内は高気圧が張り出してくる影響で、予想最高気温は帯広で９℃と４月上旬並みに。また、函館で８℃、江差や札幌で７℃など、全道的に３月下旬並みの陽気となりそうです。（町民）「春だね。これから暖かくなるから