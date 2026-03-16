きょうは晴れて、各地で4月上旬並みの暖かさになるでしょう。 【写真を見る】各地で花粉“大量飛散” 予想最高気温は名古屋･岐阜で18℃ 広く晴れて4月上旬並みの暖かさに 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/16 昼） 正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がっています。現在の気温は13.6℃で、空気はカラッとしています。 きょうの午後は広く晴れて、風の強まる所が多いでしょう。空気が乾燥しやすいため火の取り扱いにはご