俳優の桐島かれんさんは3月16日、自身のInstagramを更新。産まれたばかりの孫を抱く姿を披露しました。【写真】桐島かれん、“二人目の孫”を抱く姿「可愛らしい」桐島さんは「二人目の孫が産まれました。女の子です」とつづり、赤ちゃんを抱く姿を披露しています。髪を結びマスクをした桐島さんが、すやすや眠る赤ちゃんを優しく抱き締める姿が印象的です。「可愛いくてとろけそう」と、孫を見つめる桐島さんの穏やかで幸せいっぱ