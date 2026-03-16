ごみ拾いとスポーツを融合したイベント「スポGOMI in NAGASAKI」が小値賀町で開かれました。 「ごみ拾いは、スポーツだ～！」 小値賀町の白浜海水浴場で開かれた「スポGOMI in NAGASAKI」。 ごみ拾いを競技化した日本発祥のスポーツで、拾ったごみの種類や重さに応じて獲得したポイントを競います。 16チーム67人が参加し、計400キロを超えるごみを拾いました。 NIB主催の