自転車の交通違反を取り締まる「青切符」の制度が始まるのを前に、名古屋の高校生が“ながらスマホ”の危険性を学びました。 【写真を見る】4月から自転車にも｢青切符｣ イヤホンで“周りの音が聞こえない”運転も反則金の対象 ながらスマホの危険を高校生が学ぶ 名古屋 体育館のスクリーンに映し出された人混み。スマホを操作しながら目の前の通行人を何人認識できたか試しています。 4月から｢青切符｣制度 16歳以上