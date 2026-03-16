トリノ五輪女子フィギュアスケート代表の安藤美姫さん（38）が15日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。周りからのイメージについて語った。MCの峯岸みなみから「想像より凄い雰囲気柔らかくないですか？」と話題を振られた安藤さん。過去に共演経験があるという峯岸は「当時、アスリートモードだったのもあってピリピリしているのかな？って。顔が美人なのもあって」と指摘された。「よく言われます」と認めて「キツ