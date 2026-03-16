女優の水野美紀（51）が、15日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。人気占い師の振る舞いにツッコむ場面があった。同番組には「たくろう」の赤木裕、きむらバンド、「ドンデコルテ」の小橋共作、渡辺銀次がゲスト出演。占い師・星ひとみ氏は、天星術をもとに4人の恋愛、仕事運などを占った。そして「宇宙人の星を持ってる」というきむらに、星氏は「人間じゃない。だから愛も全