「大相撲春場所・９日目」（１６日、エディオンアリーナ大阪）元大関若嶋津の日高六男さんが１５日に死去したことを受け、二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）はこの日の審判を務めた後、「たくさん声をかけていただきました」などと追悼した。訃報はニュースで知ったという。２０１４年に松ケ根から二所ノ関に名跡変更し、一門再興にも尽力した日高さん。現二所ノ関親方は２１年の名跡変更で一門の看板名跡を受け継いでいた。「そ