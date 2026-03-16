１５日、兵庫県丹波市の国道で軽乗用車２台が衝突する事故があり、２人が死亡、１人が重傷を負いました。 警察によりますと、１５日午後４時前、丹波市山南町の片側１車線の国道で軽乗用車２台が正面衝突したということです。 この事故で北に向かって軽乗用車を運転していた近藤孝（６９）さんと、もう１台の軽乗用車の助手席に乗っていた田野淑子（７９）さんが病院へ搬送されましたが、いずれも死亡が確認されました。