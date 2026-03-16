埼玉・白岡市で16日朝、住宅5棟が燃える火事があり、火元の住宅に住む50歳の男性と連絡がとれていません。16日午前5時すぎ、白岡市下野田で「民家が燃えている」と近隣住民から110番通報がありました。消防車など11台が出動し、火は約2時間半後にほぼ消し止められましたが、火元の2階建て住宅を含む3棟が全焼したほか、周辺の住宅あわせて5棟が焼けました。火元の住宅に住む50歳の男性と連絡が取れなくなっていて、警察が安否の確