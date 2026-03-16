政務活動費あわせて約２００万円を横領した罪などに問われている元尼崎市議の裁判が始まり、元市議は無罪を主張しました。 起訴状によりますと尼崎市議会議員だった光本圭佑被告（４６）は２０１９年と２０２１年、所属していた日本維新の会尼崎市議団で会派の現金などを管理していた際、納品書を偽造するなどして政務活動費合わせて約２００万円を横領した罪などに問われています。 ３月１６日の初公判で光本被告は起訴内