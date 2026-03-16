◇第6回WBCドミニカ共和国1─2米国（2026年3月15日米フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝で米国と対戦。逆転負けで準決勝敗退となり、3大会ぶりの王者を逃した。2回にカミネロが相手先発で昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞した“怪物右腕”スキーンズから先制ソロ。高めスイーパーを捉え左翼席に運んだ。この一発が大会通算15本塁打