「優勝以外は……“失敗”というか、結果的にはそうなる」【写真】大谷翔平を囲むアイドル顔負けの台湾チアガールズ3月15日（現地時間14日）の「WBC2026」決勝トーナメント1回戦、ベネズエラとの試合後インタビューに応じた大谷翔平選手（31、ロサンゼルス・ドジャース）は、大会を総括して「失敗」と断じた。大谷を含む日本人メジャーリーガー8人を揃えた、史上最強とも称された野球日本代表「侍ジャパン」だが、本気になった