昨年１２月に７８歳で死去し、「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎将司さんのお別れの会が１６日、都内のホテルで開かれた。発起人代表の青木功ら約１０００人が参列。野球界からも多くの関係者が姿を見せた。尾崎さんは徳島・海南高（現海部高）の野球部エースとして１９６４年のセンバツ優勝投手になった。その後、プロ野球の西鉄（現西武）に入団したが芽が出ず、６８年からゴルフに打ち込み、７０年にプロテストに合格した