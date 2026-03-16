中国共産党系の新聞「環球時報」は、トランプ大統領が求めているホルムズ海峡への艦船の派遣について、「多くの国に呼びかけているものの、支持する反応は得られていない」と16日付の一面で報じました。記事では、フランスや日本、韓国、イギリスなどがコメントを出しているものの、これまでに護衛任務への参加を公に表明した国はないとしています。そのうえで、トランプ大統領がタンカー護衛の可能性に言及する一方、アメリカ政府