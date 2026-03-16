俳優のキム・ドンジュン、チェ・スジョンが出演する韓国の本格時代劇『高麗契丹戦争』（全32話）が、きょう16日よりCS衛星劇場でアンコール一挙放送される。（毎週月〜金曜 前6：15〜）【場面ショット】韓国ドラマ『高麗契丹戦争』より同作は高麗8代王・顕宗（ヒョンジョン）の一代記。名ばかりの王となった顕宗は、強大な契丹の侵略から国を守ることができるのか。数々の苦難を乗り越えて高麗に平和をもたらした8代王・顕宗