香川県の池田豊人知事（６４）が１６日の県議会本会議で、任期満了（９月４日）に伴う知事選に再選を目指して立候補する意向を表明した。池田氏は本会議で「前例のない変革の時代を迎えようとする中、香川の新しい発展の機会を逃すことなく大きく育て、県民の安全で幸せな生活を守るため、次期知事選挙に立候補したい」と述べた。池田氏は高松市出身で、東大大学院を修了後、旧建設省（現・国土交通省）に入省し、国交省近畿