ドジャースが日本を代表するグローバル衣料ブランド「ユニクロ」と契約を結ぶことが分かった。15日（日本時間16日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケイティー・ウー記者が報じた。同記者は「ロサンゼルス・ドジャースは、ファッション大手ユニクロと契約に合意し、ドジャー・スタジアムの公式フィールド呈示パートナーとなる」と投稿。続く投稿で「ドジャー・スタジアムの名前は変更されません。ただし、ユニク