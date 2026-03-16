「大相撲春場所・９日目」（１６日、エディオンアリーナ大阪）元大関若嶋津の日高六男さんが１５日に死去したことを受け、２０２１年末に日高さんから部屋を継承した放駒親方（元関脇玉乃島）は「本当に亡くなってしまったのか、昨日よりも受け止められない」と、時折涙を流して故人を悼んだ。現役引退後に名跡「放駒」を継承したのを機に、部屋付き親方として日高さんが師匠を務めた松ケ根部屋（のちの二所ノ関部屋）に移籍。