東京・新宿区の携帯電話の買い取り販売店で現金などが奪われた緊縛強盗事件で、店の営業終了直後に「行くので店を開けておいてほしい」と不審な電話があったことが分かりました。14日午後10時ごろ、新宿区百人町の携帯電話の買い取り販売店に男2人組（20〜30代くらい）がバールとモデルガンを持って押し入り、店長の男性（40代）を縛り上げて現金71万円とスマートフォン50台ほどを奪って逃走しました。その後の取材で、店の営業が