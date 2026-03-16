野間文芸賞（のまぶんげいしょう）は講談社初代社長、野間清治の遺志により設立された財団法人野間文化財団が主催する文学賞。1958年より始まった歴史あるこの賞は、たくさんの名作家が受賞する栄えある賞である。夜のリラックスタイムにはやっぱり読書も捨てがたい！本記事では、最新の受賞作品からさかのぼり、歴代野間文芸賞作品を一挙紹介！ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。この記事の画像を見る■第78回世界99世界