＜第98回米アカデミー賞授賞式＞◇15日（日本時間16日）◇米ロサンゼルス・ドルビー・シアター作品賞は、米俳優レオナルド・ディカプリオ（51）主演の米映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」が受賞した。同作は、米国のポール・トーマス・アンダーソン監督（55）が、4度目のノミネートで悲願の監督賞を初受賞したのを含め、同監督の脚色賞、米俳優ショーン・ペン（65）の助演男優賞、編集賞、キャスティング賞と、最多の6部門