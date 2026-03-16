第6回WBC準決勝●ドミニカ共和国1−2米国○＜現地時間3月15日ローンデポ・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表が現地時間15日、ドミニカ共和国代表に逆転勝利。3大会連続で決勝戦に駒を進めた。1点先制を許した米国は4回表、5番ガナー・ヘンダーソンが先発右腕セベリーノから2号同点ソロを放つと、7番ロマン・アンソニーも2番手左腕グレゴリー・ソトの代わり端を捉えて2号逆転ソロ。ド