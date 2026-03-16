2026年（第98回）授賞式に、可愛いゲストだ。新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より、可愛いグローグーが観覧席に登場。ペドロ・パスカルとシガニー・ウィーバーと寸劇を繰り広げた。 『あの頃ペニー・レインと』（2000）などのケイト・ハドソンの隣席に座ったグローグーは、司会のコナン・オブライエンにもイジられた