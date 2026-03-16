【「MotoGP 26」PS5パッケージ版】 5月28日 発売予定 価格：7,700円 【「MotoGP 26」ダウンロード版】 4月29日 発売予定 価格：8,910円 PLAIONは、レースゲーム「MotoGP 26」のプレイステーション 5向けパッケージ版を5月28日に発売する。価格は7,700円。本日3月16日より全国のゲーム取扱店お