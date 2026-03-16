米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＡＥＷレボリューション」（カリフォルニア州ロサンゼルス）が１５日（日本時間１６日）に放送され、新日本プロレスのＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）は、ジョン・モクスリー（４０）に絞殺され、ＡＥＷコンチネンタル王座奪取に失敗した。昨年１２月の「コンチネンタル・クラシック」公式戦でモクスリーに勝利。２月１４日のオーストラリア