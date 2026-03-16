「MONSTA X 〜久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP〜」 デビュー10周年の節目となった2025年、3年ぶりに完全体として再始動した"モネク"ことMONSTA X。実に6年ぶりとなった日本公演「CONNECT X」(8月27日、28日開催)や、米ビルボードのアルバム・チャート"Billboard 200"に韓国語アルバムとして自身初ランクインなどキャリアハイを叩き出した13thミニアルバム「THE X」(9月1日発売)と、10周年にふさ