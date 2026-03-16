【モデルプレス＝2026/03/16】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが3月14日までに、自身のInstagramを更新。4つの手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】62歳ベテラン芸人「ボリューム満点」主食が3つ入った手作りスタッフ弁当◆ハイヒール・モモコ、スタッフへの手作り弁当披露モモコは「今日も、ロケにラジオにと1日働いてます 昨日のスタッフさんへの手作り弁当は、こんな感じのおかずでした」という言葉とともに、スタ