【モデルプレス＝2026/03/16】元モーニング娘。の田中れいなが3月15日、自身のInstagramを更新。手料理ショットを公開し、話題となっている。【写真】1児の母・36歳元モー娘。「飾らない家庭的な料理」おかずたっぷり弁当など大量の手料理ショット◆田中れいな、離乳食＆大人用弁当一挙公開田中は赤ちゃんの絵文字を添えて「ごはん記録 ※大人用も入ってます」と題し、離乳食や大人用の弁当の写真を多数投稿。様々な具材で作った