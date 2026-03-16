【モデルプレス＝2026/03/16】キャスターの安藤優子が3月15日、自身のInstagramを更新。女子会での豪華な食卓を披露し、話題となっている。【写真】67歳ベテランキャスター「お店みたい」刺身・手羽元八角煮などズラリ並んだ女子会食卓https://mdpr.jp/news/detail/4747331◆安藤優子「女子会」料理公開3月14日の投稿で、実の姉や昔からの親友との女子会の準備をしていることを報告していた安藤。「昨日の女子会、お食事編です」と