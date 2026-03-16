【モデルプレス＝2026/03/16】アイドルグループ・高嶺のなでしこの橋本桃呼、アイドルグループ・フルコースの阿部菜々実が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。【写真】“元ラスアイ”人気アイドル2人、色違いコーデでランウェイ降臨◆橋本桃呼＆阿部菜々実、元ラスアイコンビがペ