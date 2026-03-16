2026年度当初予算案は今世紀最短のスピード審議で衆院を通過、2026年3月16日から参議院予算委員会の審議が始まった。衆院予算委員会では2週間で審議を打ち切るなど与党側の強硬姿勢が目立ったが、その先頭で采配したのが坂本哲志・予算委員長である。3月13日のBS-TBSの「報道1930」では、この「坂本職権」について政治記者からの批判が出た。「委員長職権」を16回も連発して「強行突破」過去最大の総額122兆円の新年度予算案の審議