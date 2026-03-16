カルビーは、「かっぱえびせん」から、桜えびを100%使用した期間限定商品「かっぱえびせん 桜えび」を、全国のコンビニエンスストア先行で3月9日に発売した。コンビニを除く、スーパーなどの店舗では3月23日に全国発売する。販売期間は2026年6月上旬までを予定。店舗により発売日が異なる場合や取り扱いのない場合がある。同社はこれまで「えび撰」シリーズとして、“撰(え)りすぐりのえび”を使った、季節の素材を味わえるこだわ