日本ケンタッキー･フライド･チキンは3月18日から4月7日までまで、「とりの日パック」の販売を期間拡大して行う。「とりの日パック」は、「にわ(28)とり」の語呂合わせからケンタッキーが毎月28日に販売している商品。「オリジナルチキン」4ピース、「ナゲット」5ピースが入っており、セット価格の税込1,250円(通常合計税込1,720円)で提供する。【画像を見る】「とりの日パック」オリジナルチキン４ピース＋ナゲット５ピースの画像