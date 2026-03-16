上司や先輩ならともかく、気安い間柄の男性に対しては、ついつい適当な接し方をしてしまうもの。とはいえ、無神経な態度で相手を傷つけてしまう可能性もあるので、少しは気遣いが必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『俺ってどうでもいい男なんだな』と感じて落ち込む瞬間」をご紹介します。【１】好きな人とののろけ話を延々聞かされたとき「僕を男として見ていない証拠だなと